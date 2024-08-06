В поисках еды: в Башкирии в заповедник «Шульган-Таш» вновь пришли медведи.

«Мы приехали вечером и заняли места для наблюдения. Увиденное превзошло наши ожидания — медведей то оказалось больше — их не менее трех. Перед нами сейчас стоит непростая задача — медведи потеряли страх перед людьми, отпугивание дает лишь временный эффект. Затем звери появляются вновь и уверенно идут к гостевым домам, контейнерам с отходами и ульям с пчелами. Наглость хищников серьезно пугает гостей и сотрудников, они боятся в темноте выходить из помещений. На днях ночью один зверь приблизился к площадке сбора ТКО на сопредельной территории, напугал работников гостиницы. Другой, опрокинув контейнеры для мусора, искал еду на территории заповедника, бродил по лугу в 100 м от построек. Изучив “место преступления” мы убедились, что косолапые в восторге от остатков арбузов и дынь — они и ищут, прежде всего, их. По следам на асфальте валялись крошки лаваша, который медведь доедал по пути», — поделился опасениями директор государственного заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев.