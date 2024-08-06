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Акиматы в Казахстане выделили около 2,5 тысяч грантов для абитуриентов

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Акиматы в Казахстане выделили около 2,5 тысяч грантов для абитуриентов.

Источник: Sputnik.kz

Об этом сообщили в министерстве науки и просвещения Казахстана.

Акиматы ежегодно подают заявки на обучение специалистов по востребованным в регионе специальностям. В этом году местные исполнительные органы выделили 2475 образовательных грантов.

Ведомство перечислило список документов, необходимых для участия в конкурсе на присуждение гранта:

  • заявление в приемную комиссию вуза;
  • документ об образовании;
  • сертификат ЕНТ;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).

«Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате».

сообщили в Минпросвещения Казахстана.

Больше всего грантов выделила Астана — 858. Наименьшее количество грантов в Костанайской области — 3. Акиматы Алматы и Шымкента не подали заявок.

Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа, напомнили в Минпросвещения.

образование