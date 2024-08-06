Акиматы в Казахстане выделили около 2,5 тысяч грантов для абитуриентов

Об этом сообщили в министерстве науки и просвещения Казахстана.
Акиматы ежегодно подают заявки на обучение специалистов по востребованным в регионе специальностям. В этом году местные исполнительные органы выделили 2475 образовательных грантов.
Ведомство перечислило список документов, необходимых для участия в конкурсе на присуждение гранта:
- заявление в приемную комиссию вуза;
- документ об образовании;
- сертификат ЕНТ;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).
«Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате».
Больше всего грантов выделила Астана — 858. Наименьшее количество грантов в Костанайской области — 3. Акиматы Алматы и Шымкента не подали заявок.
Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа, напомнили в Минпросвещения.