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Хабаровчане вновь готовятся закружиться в «Победном вальсе»

Впервые музыку для танца исполнит оркестр из воспитанников детского дома.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске начинается подготовка к ставшей уже традиционной патриотической акции «Победный вальс». Массовый танец все желающие принять в ней участие исполнят на площади «Город Воинской Славы» в День окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией 3 сентября. Репетиции же начинаются с ближайшей среды, 7 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Для акции в этом году мы выбрали современную музыкальную композицию. Пока не хочу раскрывать всех секретов, но она очень хорошо показывает связь поколений. Впервые для исполнения музыки мы пригласили детей — участников оркестра из числа воспитанников детского дома № 1 Хабаровска, — рассказала один из организаторов акции «Победный вальс» Арина Ромазан.

Репетиции будут проводиться каждые понедельник, среду и пятницу на площади «Хабаровск — город Воинской Славы» с 18:30 до 19:30. Она расположена рядом с Комсомольской площадью за Успенским собором по адресу ул. Тургенева, 65Б. Для участия в тренировках требуется предварительная регистрация на сайте акции «Победный вальс». Для этого нужно заполнить короткую форму по этой ссылке.

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