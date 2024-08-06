Хабаровчане вновь готовятся закружиться в «Победном вальсе»

Репетиции будут проводиться каждые понедельник, среду и пятницу на площади «Хабаровск — город Воинской Славы» с 18:30 до 19:30. Она расположена рядом с Комсомольской площадью за Успенским собором по адресу ул. Тургенева, 65Б. Для участия в тренировках требуется предварительная регистрация на сайте акции «Победный вальс». Для этого нужно заполнить короткую форму по этой ссылке.