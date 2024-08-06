Сладкие, сахаристые и мясистые: секреты хорошего урожая помидоров от хабаровской дачницы

Как лето подходит к концу, хабаровские дачники с тревогой и надеждой наблюдают за своими томатными кустами, проверяя, как они цветут, сколько плодов завязывается и здоровы ли растения. Каждый мечтает о том, чтобы нынешний урожай оказался лучше всех предыдущих. Но можно ли повлиять на это? Конечно! Особенно если освоить несколько секретов выращивания помидоров, которые нам предложила хабаровская дачница Виктория Винокурова.
Опрыскиваем растения
Чтобы увеличить урожайность томатов, во время цветения второй и третьей кистей рекомендуется опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор способствует прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Также он стимулирует образование новых точек роста и повышает содержание сахара в плодах.
— Применяя этот метод, можно увеличить урожайность томатов на 20%, — советует дачница.
Поможет встряска
Томаты — самоопыляемые растения, в природных условиях им помогают ветер и насекомые. Однако в теплицах эти факторы отсутствуют, поэтому кустам под крышей нужно помочь с опылением.
— Это просто: достаточно раз в несколько дней слегка встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют после встряхивания опрыскать цветы или полить землю, а через два часа проветрить теплицу, — рассказывает хабаровчанка.
Хитрая география
Если вы выращиваете томаты в теплице, высаживайте их с востока на запад. Так советуют многие бывалые хабаровские дачники. И такой способ посадки обеспечит равномерное освещение всех кустов, они будут хорошо прогреваться утром и минимально затеняться днем. Это увеличит световой день и, соответственно, урожайность.
Крепкие корни
— А еще возьмите на заметку, что крепкая корневая система способствует более обильному плодообразованию. Как усилить корни томатов? Окучивайте растения в периоды активного роста корней, — делится Виктория.
Первый сигнал к окучиванию — появление на стебле возле земли небольших выпуклостей. Второй раз окучивать следует, когда стебель у земли поменяет цвет с зеленого на синеватый. Правильное окучивание укрепит корни и повысит урожай.
Мульчирование
Мульчирование предотвращает образование почвенной корки, сохраняет влагу, подавляет сорняки и защищает корни. Грамотное мульчирование может повысить урожайность томатных кустов на 25−30%.
— Для мульчирования я использую либо сено и солому. — продолжает дачница. — Бывало применяла компост, опилки, листья, скошенную траву, хвою, торф и даже листья самих растений. Как говорится, кто на что горазд, и одним помогает одно, другим — своя система.
На своей ботве
— Томаты отлично растут на своей разложившейся ботве. Осенью здоровую ботву собираю, измельчаю и смешиваю с почвой. Весной это станет отличной средой для посадки рассады. Более того, если под корни рассады положить маленькую свежую рыбку, урожай может увеличиться на 50% — советует огородница.
Удаление листьев и побегов
Помимо удаления пасынков, в период плодоношения у томатов также отрывают некоторые листья. Это помогает растению направлять свою энергию на цветение и плодоношение. Кроме того, нижние листья, касаясь земли, могут стать источником болезней.
— Начинайте с середины июля еженедельно удалять по три нижних листа вплоть до первого соцветия. Это способствует вентиляции кустов и уменьшению их нагрузки, — рассказывает Виктория.
Количество удаляемых листьев каждый садовод определяет индивидуально. Важно помнить, что пока в кисти не образовались все плоды, верхние листья должны оставаться на месте. Удаление листьев лучше проводить в сухую и теплую погоду утром, чтобы ранки успели затянуться и не стали местом проникновения инфекций.
Не забывайте удалять лишние побеги, так как это помогает растению сосредоточить силы на плодоношении. Для этого пасынки удаляют не полностью, оставляя пеньки длиной около 0,5 сантиметра. Это предотвращает повторное отрастание побегов и позволяет растениям направить все ресурсы на формирование плодов.
Хотим сахарные томаты
Хабаровская дачница советует: чтобы ускорить созревание томатов и сделать их более сладкими и крупными, в середине июля, либо в конце месяца необходимо подкормить растения натрием и калием. Самый простой способ — это использование раствора из древесной золы и поваренной соли.
Калий, содержащийся в золе, способствует росту крупных и здоровых плодов, а натрий из соли улучшает их вкус, делая их сочными и мясистыми.
Рецепт подкормки:
В ведре теплой воды растворите стакан просеянной древесной золы и столовую ложку крупной поваренной соли. Хорошо перемешайте смесь и оставьте настаиваться на сутки. Вода должна быть теплой, иначе соль не растворится.
Затем процедите раствор через марлю и поливайте растения. Под каждый куст вносите 0,5 литра раствора в вечернее или утреннее время после обильного полива.
Такая подкормка проводится разово — избыток соли может навредить растениям. Этот метод улучшает обмен веществ в растении и предотвращает появление вредителей и фитофторы. При первых признаках фитофтороза можно опрыскать растения этим раствором.
Больше томатов
В литре горячей воды растворите 0,5 чайной ложки борной кислоты. Перемешайте до полного растворения и разведите на девять литров воды. Распыляйте полученный раствор по листьям, цветам и маленьким томатам. Эта процедура ускоряет их созревание. Исполнять её нужно вечером, когда солнце уже не активно.
Что любят помидоры и чего боятся?
Помидоры не любят:
- Загущение
- Переувлажнение
- Холодную почву и низкие температуры
- Высокую влажность воздуха
- Жару выше 30 градусов (опадают завязи)
- Избыток азота (излишний рост зелени) — много навоза, селитры
и т. п.
- Полив по листьям
- Несоблюдение севооборота
А что любят?
- Хорошую вентиляцию (воздушные ванны)
- Регулярный умеренный полив
- Обрезку нижних листьев
- Прищипку над пятой кистью
- Удаление пасынков
- Магний и бор
- Кальциевую селитру
- Монокалийфосфат
- Калийсульфат
Враги томата
- Белокрылка
- Минерная моль
- Совка
- Фитофтороз
- Фузариоз
- Альтернариоз
- Кладоспориоз (бурячная пятнистость)
- Вершинная, корневая, белая, серая и другие гнили.
Надеемся, советы наших дачников вам пригодятся и ваши томаты будут отличаться от предыдущего урожая. Их будет больше, они будут сочнее, сахаристее и крупнее. А потом, когда урожай будет на вашем столе, можно применять разные рецепты с помидорами. Либо просто все пустить для засолки. Выбирать вам.