Сладкие, сахаристые и мясистые: секреты хорошего урожая помидоров от хабаровской дачницы

Как лето подходит к концу, хабаровские дачники с тревогой и надеждой наблюдают за своими томатными кустами, проверяя, как они цветут, сколько плодов завязывается и здоровы ли растения. Каждый мечтает о том, чтобы нынешний урожай оказался лучше всех предыдущих. Но можно ли повлиять на это? Конечно! Особенно если освоить несколько секретов выращивания помидоров, которые нам предложила хабаровская дачница Виктория Винокурова.