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Топ-5 новостей в Молдове на 6 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 6 августа 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

1. Прогноз знаменитого сейсмолога: В ближайшее время Молдову будет сильно трясти вместе с Румынией — ожидается сильное землетрясение.

2. В Молдову на один день придет осень: Сильный дождь и температура воздуха всего +22 градуса.

3. Отложенный спрос на недвижимость и желание сохранить свои сбережения: Что происходит на рынке жилья, и почему оно так сильно подорожало?

4. В центре Кишинева «скорая помощь» сбила пешехода: Врачи были в шоковом состоянии.

5. Совесть и «хорошие люди» — понятия несовместимые: Железнодорожникам Молдовы еще не выплатили зарплаты за март, а глава МИДа заявляет, что миллион евро для детей дипломатов — небольшая сумма.