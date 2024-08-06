Топ-5 новостей в Молдове на 6 августа

1. Прогноз знаменитого сейсмолога: В ближайшее время Молдову будет сильно трясти вместе с Румынией — ожидается сильное землетрясение.
2. В Молдову на один день придет осень: Сильный дождь и температура воздуха всего +22 градуса.
3. Отложенный спрос на недвижимость и желание сохранить свои сбережения: Что происходит на рынке жилья, и почему оно так сильно подорожало?
4. В центре Кишинева «скорая помощь» сбила пешехода: Врачи были в шоковом состоянии.
5. Совесть и «хорошие люди» — понятия несовместимые: Железнодорожникам Молдовы еще не выплатили зарплаты за март, а глава МИДа заявляет, что миллион евро для детей дипломатов — небольшая сумма.