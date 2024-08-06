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Преображение Господне отмечают католики Беларуси во вторник

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Белорусские католики 6 августа отмечают Преображение Господне, в храмах пройдут праздничные службы, верующие принесут в костелы плоды нового урожая для освящения.

Источник: Sputnik.by

Традиция отмечать праздник была введена понтификом Каликстом III в середине XV века, а освящение яблок, винограда, слив является благодарностью богу за урожай и пищу.

Преображение является одним из самых главных и значимых торжеств христианского календаря, потому что показывает, что в Иисусе соединяются две ипостаси — божественная и человеческая.

Как свидетельствуют евангелисты, преображение произошло на горе Фавор. Незадолго до мук на кресте Иисус позвал своих учеников — Петра, Иакова и Иоанна — помолиться, но пока он читал молитвы, они уснули. Когда ученики проснулись, увидели чудо: Иисус преобразился — его лицо просияло, а одежды стали белее снега.

Следует отметить, что события на горе Фавор произошли за 40 дней до распятия Христа, но и католическая, и православная церковь отмечают этот праздник в августе, так как первоначально он приходился на пост.

религии