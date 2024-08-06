Преображение Господне отмечают католики Беларуси во вторник

Как свидетельствуют евангелисты, преображение произошло на горе Фавор. Незадолго до мук на кресте Иисус позвал своих учеников — Петра, Иакова и Иоанна — помолиться, но пока он читал молитвы, они уснули. Когда ученики проснулись, увидели чудо: Иисус преобразился — его лицо просияло, а одежды стали белее снега.