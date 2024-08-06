Волгоградцам объяснили, с каким гарниром полезно есть мясо

Такой гарнир богат клетчаткой, которая важна для хорошего пищеварения и здоровья кишечника. Клетчатка «питает» полезные бактерии и способствует их размножению, что предотвращает рост патогенных микроорганизмов. Здоровая микрофлора кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на общее состояние организма и даже настроение.