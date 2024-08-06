Синоптики огорчили прогнозом погоды для Челябинской области до конца рабочей недели

Во вторник ожидается в основном переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +22…+27. Штормового ветра не предвидится: порывы юго-западного и западного направлений будут достигать максимум 14 метров в секунду. Две ближайшие ночи окажутся дождливыми и не холодными, до +11…+16 градусов. Днём в среду во многих районах региона осадки станут уже значительными, ожидается до +21…+26. А в четверг до большинства территорий области доберутся ливни, сохранятся грозы, и станет прохладнее, лишь до +23 градусов.