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Синоптики огорчили прогнозом погоды для Челябинской области до конца рабочей недели

Интенсивность и продолжительность дождей в Челябинской области, начиная со вторника, 6 августа, станет набирать обороты. При этом до отметки +30 градусов столбики уличных термометров до конца недели вновь не доберутся. О важных нюансах прогноза рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Pchela.News

Во вторник ожидается в основном переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +22…+27. Штормового ветра не предвидится: порывы юго-западного и западного направлений будут достигать максимум 14 метров в секунду. Две ближайшие ночи окажутся дождливыми и не холодными, до +11…+16 градусов. Днём в среду во многих районах региона осадки станут уже значительными, ожидается до +21…+26. А в четверг до большинства территорий области доберутся ливни, сохранятся грозы, и станет прохладнее, лишь до +23 градусов.

В прогнозе конкретно для Челябинска ничего особенного тоже нет. Во вторник и среду — облачность с прояснениями, кратковременные дожди, до +23…+25. В четверг — облачно и дождь, до +18…+20. По ночам — до +14…+16 и небольшие осадки. Судя по долгосрочному прогнозу от сервиса «Яндекс. Погода», ничего удивительного в прогнозе до конца недели нет: прохлада и дожди.