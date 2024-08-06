Асфальтирование трассы Тайшет-Чуна-Братск идет полным ходом

На автодороге Тайшет-Чуна-Братск дорожные работы в самом разгаре. На отрезке дороги протяженностью 20 километров в Тайшетском районе выполняют работы по укладке асфальтобетонного покрытия нижнего слоя. Как сообщили в пресс-службе Дорожной службы Иркутской области обустройство параллельно ведется в Чунском и Братском районах.
— На данном ремонтном участке проведен огромный объем работ по замене слабых пучинистых грунтов на скальник, восстановлено земляное полотно и кюветы, отремонтировано 15 водопропускных труб, — рассказал мастер Вячеслав Гуляев.
По завершению основной части работ — укладки дорожного покрытия, стартует установка знаков и нанесение разметки. Также рабочие укрепят и отсыпят обочины, произведут бетонирование кюветов и канав. В планах окончить ремонтные работы до конца августа.
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