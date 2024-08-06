Асфальтирование трассы Тайшет-Чуна-Братск идет полным ходом

На автодороге Тайшет-Чуна-Братск дорожные работы в самом разгаре. На отрезке дороги протяженностью 20 километров в Тайшетском районе выполняют работы по укладке асфальтобетонного покрытия нижнего слоя. Как сообщили в пресс-службе Дорожной службы Иркутской области обустройство параллельно ведется в Чунском и Братском районах.