Хабаровский циклон принесет сильные дожди в Приморье: дата

«Ночью дожди охватят практически всю территорию, их интенсивность увеличится — во многих районах выпадут сильные осадки», — передает Примгидромет.
Днем в среду, 7 августа, в западных и южных районах Приморья дожди прекратятся, а на остальной территории сохранятся. Максимальная температура воздуха будет в пределах +23…+30 градусов.
Во Владивостоке ближайшей ночью и в среду ожидается дождь, временами сильный. Ночная температура воздуха будет в пределах +19…+21 градуса. Днем до +26 градусов.
Напомним, в результате сильного циклона, обрушившегося на Приморье в прошедшие выходные, в крае произошло обрушение двух мостов.