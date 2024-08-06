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Хабаровский циклон принесет сильные дожди в Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ФедералПресс. Хабаровский циклон оказывает влияние на погоду в Приморье. Местами в крае наблюдается дождь.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

«Ночью дожди охватят практически всю территорию, их интенсивность увеличится — во многих районах выпадут сильные осадки», — передает Примгидромет.

Днем в среду, 7 августа, в западных и южных районах Приморья дожди прекратятся, а на остальной территории сохранятся. Максимальная температура воздуха будет в пределах +23…+30 градусов.

Во Владивостоке ближайшей ночью и в среду ожидается дождь, временами сильный. Ночная температура воздуха будет в пределах +19…+21 градуса. Днем до +26 градусов.

Напомним, в результате сильного циклона, обрушившегося на Приморье в прошедшие выходные, в крае произошло обрушение двух мостов.