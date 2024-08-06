Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов

С 09.00 до 12.00 света не будет на улице Кесаева, 4, 6, 12−16, 20, 14-Б, 8/1, 8/4, 8/5.
В период с 09.00 до 17.00 на час — полтора электричество отключат на улице Речная, 453, 495, 675.
Также подачу электроэнергии во вторник приостановят в некоторых домах садовых товариществ «Декоративное», «Кипарис», «Ветерок», «Морское», «Специалист», «Троллейбусник-1», «Гранат», «Селена».
Коснется отключение света сел Флотское (ул. Ягодная) и Штурмовое (улицы Шулинская, Спокойная, Мераба, Поворотный, Придорожная, Дагджи, Полевая, Акъяр).
Отсутствовать электричество будет и в некоторых домах на улицах Удотова, Петровского, Соколова и на Качинском шоссе.
Также в «Севастопольэнерго» предупредили, что с 6 по 9 августа с 08.30 до 17.30 без света останутся ул. Крайняя, 2−12, 3−9, ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2 и ул. Тульская, 15-Б.