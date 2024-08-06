Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов

Также в «Севастопольэнерго» предупредили, что с 6 по 9 августа с 08.30 до 17.30 без света останутся ул. Крайняя, 2−12, 3−9, ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2 и ул. Тульская, 15-Б.