В Дальнереченск направлены дополнительные спасательные бригады для борьбы с паводком

Напомним, новую информацию по прорыву дамбы в Дальнереченске публиковали в тг-канале (18+) администрации города. В социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что из-за открытого шлюза за микрорайоном ЛДК происходит затопление района Мясокомбината. В сообщении мэрии указано, что спуск воды за ЛДК происходит, чтобы избежать затопление южных улиц микрорайона. Поток воды со шлюза очень маленький по сравнению с большой и переполненной рекой Малиновкой. Малиновка переполнена из-за большой волны, которая наполнила реку с сопок и гор Приморского края.

