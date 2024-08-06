В Дальнереченск направлены дополнительные спасательные бригады для борьбы с паводком

В Дальнереченске в реке Малиновка продолжает подниматься уровень воды. В связи с угрозой затопления 50 домов в микрорайоне мясокомбината власти призывают жителей к немедленной эвакуации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации заместителя министра по делам ГОЧС Приморья Романа Голубева, для помощи в эвакуации и защите домов от воды мобилизованы значительные силы: в регион прибыли дополнительные спасатели и пожарные, в том числе 15 сотрудников МЧС из Владивостока с плавсредствами и передвижными насосными станциями. В работах задействованы также два экскаватора, погрузчик и самосвалы.
Активно ведется отсыпка дамбы, используются шесть самосвалов, а для снижения уровня воды в реке Белая применяются передвижные насосные станции, перекачивающие воду в Большую Уссурку.
Губернатор Олег Кожемяко координирует аварийно-восстановительные работы, а дорожные службы активно работают над восстановлением проездов к затопленным населенным пунктам, обеспечивая своевременный доступ к пострадавшим территориям.
Напомним, новую информацию по прорыву дамбы в Дальнереченске публиковали в тг-канале (18+) администрации города. В социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что из-за открытого шлюза за микрорайоном ЛДК происходит затопление района Мясокомбината. В сообщении мэрии указано, что спуск воды за ЛДК происходит, чтобы избежать затопление южных улиц микрорайона. Поток воды со шлюза очень маленький по сравнению с большой и переполненной рекой Малиновкой. Малиновка переполнена из-за большой волны, которая наполнила реку с сопок и гор Приморского края.