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Минлесхоз ввел ограничения в лесах почти по всей Беларуси

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей территории Беларуси, это следует из интерактивной карты Минлесохоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, под ограничения попали все районы трех областей — Витебской, Минской и Могилевской, на территории которых в настоящее время действует третий класс пожарной опасности.

В Гомельской области только в трех районах можно ходить в леса: это Ельский, Мозырский и Наровлянский, остальные на карте лесного ведомства окрашены желтым цветом, то есть там действуют ограничения.

В Брестской области ситуация аналогичная: полностью открытыми считаются только три района (Дрогичинский, Каменецкий и Пружанский).

В Гродненской области «зеленых» районов немного больше — семь. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Зельвенский, Лидский, Свислочский и Слонимский районы, а в остальных введены ограничения из-за сложной пожароопасной обстановки.

Запреты и ограничения.

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

экология