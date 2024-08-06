Глава СК Бастрыкин требует провести проверку из-за угроз челябинца бывшей жене

Председатель российского Следственного комитета заинтересовался историей челябинки, которую преследует бывший муж. О ситуации женщина рассказала в телепрограмме «Мужское/женское».
По словам Екатерины Катайцевой, бывший супруг Сергей Катайцев бил ее, пытался душить и обещал выбросить из окна. Мужчина не оставил в покое бывшую жену даже после развода: запрещал ей ходить на свидания, неоднократно угрожал убийством.
Челябинка предъявила записи телефонных разговоров, в которых бывший муж заявлял, что даже после развода у женщины не может быть никаких отношений ни с кем, кроме него, и обещал жестоко расправиться с экс-супругой.
Горожанка опасается, что обещания бывшего мужа — отнюдь не пустые слова, ведь мужчина в прошлом отсидел 14 лет за убийство.
— Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и по доводам, прозвучавшим в эфире программы, — сообщили в пресс-центре Следственного комитета.