В Самаре пройдут фотопрогулка и арт-медиация

Прогулка поможет изучить город через объектив фотокамеры. Продолжительность прогулки около 1,5 часов, стоимость билета — 250 рублей. 11 августа в музее пройдет сразу несколько мероприятий: арт-медиация по выставке «Было/Не было» и обзорная экскурсия по дому Маштакова. Количество мест на мероприятия ограничено. Потребуется предварительная запись на страницах музея.