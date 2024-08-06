В Самаре пройдут фотопрогулка и арт-медиация

В Самаре местных жителей пригласили посетить сразу несколько мероприятий в музее-галерее «Заварка». События пройдут с 8 по 11 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе.
— 8 августа в 18:00 пройдет фотопрогулка «Параллельные» (12+). Пройдя по параллельной от «Заварки» улице вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым, участники рассмотрят город, — отмечают в музее.
Прогулка поможет изучить город через объектив фотокамеры. Продолжительность прогулки около 1,5 часов, стоимость билета — 250 рублей. 11 августа в музее пройдет сразу несколько мероприятий: арт-медиация по выставке «Было/Не было» и обзорная экскурсия по дому Маштакова. Количество мест на мероприятия ограничено. Потребуется предварительная запись на страницах музея.