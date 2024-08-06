В Хабаровском крае возобновили автобусные рейсы до Переяславки и Хора

Согласно расписанию, маршруты предполагают 6 рейсов в день (3 рейса из Хабаровска и 3 рейса из р.п. Переяславка) по маршруту № 203а и 4 рейса (2 из Хабаровска и 2 рейса из п. Хор) по маршруту № 209. В Хабаровске отправление осуществляется от автовокзала, в р.п. Переяславка — от автокассы рабочего поселка, а в р.п. Хор — от биохимического завода. Актуальное расписание можно узнать в диспетчерских автовокзала, у перевозчика и на официальном сайте министерства.