В Хабаровском крае возобновили автобусные рейсы до Переяславки и Хора

Из Хабаровска снова начали курсировать регулярные автобусные рейсы до Переяславки и рабочего поселка Хор, сообщает пресс-служба правительства края.
В Хабаровском крае возобновлены межмуниципальные маршруты № 203а «г. Хабаровск — п. Переяславка» и № 209 «п. Хор — г. Хабаровск», сообщает пресс-служба правительства края.
Теперь пассажиров перевозит новый оператор. На протяжении почти трех месяцев автобусы не ездили в данные населенные пункты.
«Во время визита Дмитрия Викторовича Демешина в район имени Лазо, на собрании жителей поселка Переяславка подняли проблему с маршрутом № 203 “Хабаровск — Переяславка”. По распоряжению главы региона, с 1 августа движение маршрута восстановлено, и также возобновлено сообщение из рабочего поселка Хор в Хабаровск», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин.
В министерстве пояснили, что после того, как прежний перевозчик отказался от выполнения рейсов по этим маршрутам, минтранс провел открытый конкурс для выбора нового оператора. Победителем конкурса стало предприятие «ПравДА-КХВ».
«Начиная с 1 августа, маршрут обслуживают автобусы King Long и ПАЗ-23508. Благодаря расположению фирмы в Хабаровске, возможна быстрая замена транспорта при поломках», — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Согласно расписанию, маршруты предполагают 6 рейсов в день (3 рейса из Хабаровска и 3 рейса из р.п. Переяславка) по маршруту № 203а и 4 рейса (2 из Хабаровска и 2 рейса из п. Хор) по маршруту № 209. В Хабаровске отправление осуществляется от автовокзала, в р.п. Переяславка — от автокассы рабочего поселка, а в р.п. Хор — от биохимического завода. Актуальное расписание можно узнать в диспетчерских автовокзала, у перевозчика и на официальном сайте министерства.