В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

«К 2036 году планируется увеличить до 6 тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом на дому. Причем этот показатель, в соответствии с Программой развития Республики Крым до 2036 года, должен быть достигнут уже в 2030 году», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.