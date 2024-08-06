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В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го — 930 человек, уточнил он.

«К 2036 году планируется увеличить до 6 тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом на дому. Причем этот показатель, в соответствии с Программой развития Республики Крым до 2036 года, должен быть достигнут уже в 2030 году», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас задача правительства республики — оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.