В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

В прошлом году такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го — 930 человек, уточнил он.
«К 2036 году планируется увеличить до 6 тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом на дому. Причем этот показатель, в соответствии с Программой развития Республики Крым до 2036 года, должен быть достигнут уже в 2030 году», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас задача правительства республики — оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.