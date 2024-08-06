Плохая погода ждет юг и центр Хабаровского края 7 августа

В Хабаровском крае 7 августа также ожидается плохая погода. Наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Комсомольском и имени Лазо районах. Опасных метеоявлений, по данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», не будет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На юге местами пройдут кратковременные дожди. Ночью 18−23 градус тепла, днем — 26−31. Ветер южный от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части региона — кратковременный дождь. Ночью 14−22 градуса, днем — от 21 до 32. Ветер различных направлений усилится от четырех до 10 метров в секунду.
В северных районах пройдут дожди. Существенных осадков не прогнозируется лишь в Тугуро-Чумниканском районе. Температура ночью от девяти до 21 градуса, днем — от 13 до 30. Ветер различных направлений от пяти до 12 метров в секунду.
В Хабаровске — кратковременный дождь. Ночью 19−21 градус, днем — 27−29. Ветер юго-западный от четырех до 10 метров в секунду.