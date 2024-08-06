Пожизненное заключение за производство наркотиков могут ввести в Казахстане

Через десять дней полицейскими был задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше его дома обнаружены мефедрон, прекурсоры, респираторная маска и оборудование для синтеза наркотиков. Его «виртуальные» кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. Эксперты продолжают оценивать точное количество наркотиков, но уже ясно, что молодой человек проведёт около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере.