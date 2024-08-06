Пожизненное заключение за производство наркотиков могут ввести в Казахстане

В конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки, которые арендовали дом в садовом товариществе «Домостроитель» за 800 тысяч тенге и организовали производство мефедрона. Всё оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговорённых местах-схронах. У «лаборантов» изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.
Через десять дней полицейскими был задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше его дома обнаружены мефедрон, прекурсоры, респираторная маска и оборудование для синтеза наркотиков. Его «виртуальные» кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. Эксперты продолжают оценивать точное количество наркотиков, но уже ясно, что молодой человек проведёт около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере.
Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует дополнительных мер реагирования. Уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков. В настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
Эти инициативы поддерживаются обществом. На рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и за усиление ответственности за их производство.