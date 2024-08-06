Челябинский госуниверситет закрыл бюджетный набор на приоритетные программы обучения

По его словам, в вузе увеличено число ребят, которые имеют приоритетное право на зачисление, такие студенты будут учиться на факультете лингвистики и перевода​, институте права и факультете индустрии спорта и туризма​. Самый высокий средний балл — 290 — сформировался на программе «Лингвистика» факультета лингвистики и перевода.