Челябинский госуниверситет закрыл бюджетный набор на приоритетные программы обучения

Речь идет про IT- и инженерные специальности, естественно-научные направления на физическом, химическом, биологическом и математическом факультетах, а также институте информационных технологий.
Отмечается, что в этом году количество бюджетных мест для поступающих в ЧелГУ увеличилось более чем на 20%.
«Более 8 тыс. поступающих подали заявления в ЧелГУ, и мы продолжаем принимать документы на контрактное обучение программ бакалавриата и специалитета, на все формы и основы обучения среднего специального образования, магистратуры и аспирантуры», — комментирует ректор Сергей Таскаев.
По его словам, в вузе увеличено число ребят, которые имеют приоритетное право на зачисление, такие студенты будут учиться на факультете лингвистики и перевода, институте права и факультете индустрии спорта и туризма. Самый высокий средний балл — 290 — сформировался на программе «Лингвистика» факультета лингвистики и перевода.