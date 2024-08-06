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Челябинский госуниверситет закрыл бюджетный набор на приоритетные программы обучения

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) закрыл бюджетный набор на приоритетные программы обучения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про IT- и инженерные специальности, естественно-научные направления на физическом, химическом, биологическом​ и математическом​ факультетах, а также институте информационных технологий.

Отмечается, что в этом году количество бюджетных мест для поступающих в ЧелГУ увеличилось более чем на 20%.

«Более 8 тыс. поступающих подали заявления в ЧелГУ, и мы продолжаем принимать документы на контрактное обучение программ бакалавриата и специалитета, на все формы и основы обучения среднего специального образования, магистратуры и аспирантуры», — комментирует ректор Сергей Таскаев.

По его словам, в вузе увеличено число ребят, которые имеют приоритетное право на зачисление, такие студенты будут учиться на факультете лингвистики и перевода​, институте права и факультете индустрии спорта и туризма​. Самый высокий средний балл — 290 — сформировался на программе «Лингвистика» факультета лингвистики и перевода.

образование