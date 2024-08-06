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В Минске после реновации открывается бассейн. Узнали, где он расположен

Обновленный бассейн гостиницы «Беларусь» начнет работать с 6 августа. В честь этого события пройдет акция для детей. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В гостинице рассказали, какие работы были выполнены: полностью заменили сауны и душевые кабины, обновили зоны раздевалок, ресепшена и не только.

Для воспитанников Социально-педагогического центра Центрального района 6 августа пройдет акция «Минотель детям». У ребят будет возможность вдоволь наплаваться в бассейне, прокатиться с водной горки, провести время в сауне. За безопасностью отдыха проследят педагоги и опытные инструкторы. Также юных посетителей угостят фирменным блюдом местного кафе — пиццей на картофельной лепешке.

Стоит отметить, что в эти дни физкультурно-оздоровительному комплексу гостиницы исполняется 10 лет. В честь знаковой даты самому верному посетителю бассейна вручат подарок.