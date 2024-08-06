В Минске после реновации открывается бассейн. Узнали, где он расположен

В гостинице рассказали, какие работы были выполнены: полностью заменили сауны и душевые кабины, обновили зоны раздевалок, ресепшена и не только.
Для воспитанников Социально-педагогического центра Центрального района 6 августа пройдет акция «Минотель детям». У ребят будет возможность вдоволь наплаваться в бассейне, прокатиться с водной горки, провести время в сауне. За безопасностью отдыха проследят педагоги и опытные инструкторы. Также юных посетителей угостят фирменным блюдом местного кафе — пиццей на картофельной лепешке.
Стоит отметить, что в эти дни физкультурно-оздоровительному комплексу гостиницы исполняется 10 лет. В честь знаковой даты самому верному посетителю бассейна вручат подарок.