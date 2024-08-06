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В Иркутском районе незаконно выдавали займы под залог имущества

На предпринимателей были составлены административные протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе правоохранители остановили выдачу незаконных займов под залог имущества. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона индивидуальные предприниматели прикрываясь договорами купли-продажи и комиссии выдавали краткосрочные денежные займы.

— Вместе с тем в нарушение требований законодательства данная деятельность осуществлялась без образования юридического лица и без включения в соответствующие реестры, — пояснили правоохранители.

На предпринимателей были заведены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы суммой 80 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо произошло ДТП со смертельным исходом. Две иномарки столкнулись лоб в лоб и 17-летняя пассажирка одного из авто погибла.