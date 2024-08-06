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Из Омского аэропорта самолеты вылетели с опозданием

Сегодня утром были задержаны пять рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Омском аэропорту были задержаны вылеты сразу пяти рейсов, обсуживающихся четырьмя авиакомпаниями. Задержка, судя по данным онлайн-табло аэропорта, составила от 26 минут до двух с лишним часов.

Дольше всего пришлось ждать пассажирам авиакомпании «Победа», отправляющимся в Москву. Борт должен был вылететь в 05:05, по факту улетел в 08:23.

С 04:30 до 05:58 был задержан самолет в Сочи «Уральских авиалиний». С 06:40 до 08:19 — борт на Москву этой же авиакомпании. О причинах массовых задержек на сайте аэропорта не сообщается.