Из Омского аэропорта самолеты вылетели с опозданием

Сегодня утром в Омском аэропорту были задержаны вылеты сразу пяти рейсов, обсуживающихся четырьмя авиакомпаниями. Задержка, судя по данным онлайн-табло аэропорта, составила от 26 минут до двух с лишним часов.
Дольше всего пришлось ждать пассажирам авиакомпании «Победа», отправляющимся в Москву. Борт должен был вылететь в 05:05, по факту улетел в 08:23.
С 04:30 до 05:58 был задержан самолет в Сочи «Уральских авиалиний». С 06:40 до 08:19 — борт на Москву этой же авиакомпании. О причинах массовых задержек на сайте аэропорта не сообщается.