Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудника бухарских электросетей оштрафовали за незаконное отключение электричества в гостинице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудник бухарской электросети без предупреждения более чем на сутки оставил без электричества гостиницу в Бухаре. Его оштрафовали, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Владелец гостиницы обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. По словам отельера, его компания заключила договор с Бухарскими городскими электрическими сетями в 2021 году. По условиям договора гостиничная компания может оплачивать электроэнергию по тарифу с одинарной ставкой.

Однако 8 марта 2024 года, несмотря на праздничный день, принадлежащий бизнесмену отель отключили от электросети без каких-либо подтверждающих документов и без предварительного предупреждения.

Гостиница более суток оставалась без электричества, не смогла работать и, соответственно, понесла убытки.

Сотрудники офиса бизнес-омбудсмена изучили дело и установили виновника внезапного отключения. Им оказался сотрудник городских электросетей. На него составлен административный протокол по статье 241−3 («Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства»). Дело передано в Бухарский городской суд по уголовным делам, который 26 июля признал его виновным и наложил штраф.

ЖКХ
штрафы