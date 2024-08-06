Сотрудника бухарских электросетей оштрафовали за незаконное отключение электричества в гостинице

Владелец гостиницы обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. По словам отельера, его компания заключила договор с Бухарскими городскими электрическими сетями в 2021 году. По условиям договора гостиничная компания может оплачивать электроэнергию по тарифу с одинарной ставкой.