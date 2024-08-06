Сотрудника бухарских электросетей оштрафовали за незаконное отключение электричества в гостинице

Владелец гостиницы обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. По словам отельера, его компания заключила договор с Бухарскими городскими электрическими сетями в 2021 году. По условиям договора гостиничная компания может оплачивать электроэнергию по тарифу с одинарной ставкой.
Однако 8 марта 2024 года, несмотря на праздничный день, принадлежащий бизнесмену отель отключили от электросети без каких-либо подтверждающих документов и без предварительного предупреждения.
Гостиница более суток оставалась без электричества, не смогла работать и, соответственно, понесла убытки.
Сотрудники офиса бизнес-омбудсмена изучили дело и установили виновника внезапного отключения. Им оказался сотрудник городских электросетей. На него составлен административный протокол по статье 241−3 («Незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства»). Дело передано в Бухарский городской суд по уголовным делам, который 26 июля признал его виновным и наложил штраф.