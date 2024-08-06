На Зигальге впервые обнаружили краснокнижный гриб оленьи рожки

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, ромария желтая появляется из-под земли как раз в августе-сентябре, но далеко от наших краев: на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири, на Кавказе, в Крыму и в Карелии. Там, где встретить оленей куда более вероятно, чем на Южном Урале, грибу и дали его «рогатое» прозвище.