На Зигальге впервые обнаружили краснокнижный гриб оленьи рожки

В национальном парке «Зигальга» Челябинской области впервые вырос редкий краснокнижный гриб ромария желтая — по крайней мере, раньше его там не находили. В народе он известен под названием оленьи рожки и обычно встречается где угодно, только не на Урале, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как рассказали в пресс-службе нацпарка, ромария желтая появляется из-под земли как раз в августе-сентябре, но далеко от наших краев: на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири, на Кавказе, в Крыму и в Карелии. Там, где встретить оленей куда более вероятно, чем на Южном Урале, грибу и дали его «рогатое» прозвище.
Несмотря на условно-съедобный статус оленьих рожек, собирать их не рекомендуется, потому что у них есть ядовитый двойник. Кроме того, это ценная биологическая редкость.