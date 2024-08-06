Минобороны решило сменить концепцию форума «Армия»

В этом году на уличной экспозиции размещены 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники, следует из проекта программы форума, с которой ознакомился РБК. Это ракетный комплекс «Искандер»; система залпового огня «Торнадо-С»; береговой ракетный комплекс «Бастион»; инженерная система дистанционного минирования ИСДМ; ЗРПК «Панцирь-С1М»; ЗРК «Тор-М2К»; тяжелая огнеметная система ТОС-2; БМПТ; ПТРК «Корнет-Д1»; ЗРК «Гибка-С»; танк Т-90М; танк 72Б3А; танк Т-80БВМ; 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» и 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс». Под эгидой «Рособоронэкспорта» также сформирована экспозиция из 242 единиц экспортных образцов вооружения и техники.