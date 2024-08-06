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Минобороны решило сменить концепцию форума «Армия»

Новый формат главной армейской выставки предусматривает концентрацию на специальной военной операции на Украине. Свободное посещение и все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены.

Источник: РИА "Новости"

Главная военно-техническая выставка России — форум «Армия» — сменит формат, рассказал РБК источник, близкий к организаторам форума, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

«Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен. Тематической доминантой стала специальная военная операция», — говорит один из них.

Основными целями форума он назвал «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции».

По словам источника, в рамках экспозиции сформирована выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на спецоперации».

В этом году на уличной экспозиции размещены 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники, следует из проекта программы форума, с которой ознакомился РБК. Это ракетный комплекс «Искандер»; система залпового огня «Торнадо-С»; береговой ракетный комплекс «Бастион»; инженерная система дистанционного минирования ИСДМ; ЗРПК «Панцирь-С1М»; ЗРК «Тор-М2К»; тяжелая огнеметная система ТОС-2; БМПТ; ПТРК «Корнет-Д1»; ЗРК «Гибка-С»; танк Т-90М; танк 72Б3А; танк Т-80БВМ; 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва» и 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс». Под эгидой «Рособоронэкспорта» также сформирована экспозиция из 242 единиц экспортных образцов вооружения и техники.

По словам обоих источников РБК, на форуме впервые будут широко представлены образцы продукции «народного ОПК», разработанные для операции на Украине. «Некоторые из них будут показаны в действии. В дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью демонстрации в действии этих разработок», — говорит источник РБК, близкий к организаторам форума.

Что такое форум «Армия»

Военно-технический форум «Армия» ежегодно проводится в Подмосковье с 2015 года. Организатором выступает Минобороны. Мероприятие идет несколько дней на территории парка «Патриот», а показ российской военной техники в рамках форума устраивали на полигоне Алабино.

Часть дней форума предусматривали массовое посещение. В 2018 году число гостей и участников впервые превысило 1 млн человек, по данным министерства, в 2023-м число посетивших мероприятие составило 1,09 млн.

В прошлом году на форуме «Армия» представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения российских и зарубежных производителей, на мероприятие прибыли делегации оборонных ведомств 83 стран, свои экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан.

В рамках форума «Армия» в 2023 году Минобороны сообщало о подписании предприятиями ОПК контрактов на сумму свыше 400 млрд руб.

По словам источников РБК, в рамках смены концепции и реорганизации форума отменены все мероприятия в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные активности.

«Форум будет проходить без дней свободного посещения, целевая аудитория — руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий, военные делегации иностранных государств и специалисты Минобороны. Теперь это сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений», — заключил источник, близкий к организаторам форума.