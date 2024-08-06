Ограничение движения по улице Горной в Иркутске продлили до 20 августа

По улице Горной продлили ограничение на проезд автомобильного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города схема движения останется измененной до окончания восстановительных работ 20 августа.
— До 20:00 20 августа продлено ограничение движения транспорта (сужение до одной полосы) по улице Горной в районе дома № 24, — пояснили в администрации.
Автовладельцев просят отнестись с пониманием к устранению повреждений на теплотрассе и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине Братская ГЭС федеральной трассы А-331 «Вилюй» изменят схему движения из-за работ по ремонту освещения. Водителям придется мириться с неудобствами три дня.