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Ограничение движения по улице Горной в Иркутске продлили до 20 августа

На участке ведутся работы по восстановлению теплотрассы.

Источник: Комсомольская правда

По улице Горной продлили ограничение на проезд автомобильного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города схема движения останется измененной до окончания восстановительных работ 20 августа.

— До 20:00 20 августа продлено ограничение движения транспорта (сужение до одной полосы) по улице Горной в районе дома № 24, — пояснили в администрации.

Автовладельцев просят отнестись с пониманием к устранению повреждений на теплотрассе и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине Братская ГЭС федеральной трассы А-331 «Вилюй» изменят схему движения из-за работ по ремонту освещения. Водителям придется мириться с неудобствами три дня.