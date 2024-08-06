В Башкирии 2 сентября запретят продавать алкоголь

В Башкирии празднование Дня знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкогольной продукции на всей территории республики. Как информировал «Башинформ», в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября.