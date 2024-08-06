В Башкирии 2 сентября запретят продавать алкоголь

В Башкирии празднование Дня знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкогольной продукции на всей территории республики. Как информировал «Башинформ», в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября.
«Напоминаю жителям Башкортостана о том, что День знаний — праздник безалкогольный. По всей республике будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, — сказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде».
Справка
На территории Башкортостана не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в следующие дни:
- в день (дни) проведения общеобразовательными организациями мероприятия «Последний звонок»;
- в дни проведения в муниципальном районе, городском округе народного праздника «Сабантуй»;
- в День молодежи;
- в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, — 2 сентября).