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В Башкирии 2 сентября запретят продавать алкоголь

Кроме того, сокращено время розничной продажи алкоголя в период новогодних каникул.

Источник: Башинформ

В Башкирии празднование Дня знаний будет проводиться в условиях запрета продажи алкогольной продукции на всей территории республики. Как информировал «Башинформ», в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, учебный год для школьников и студентов начнется 2 сентября.

«Напоминаю жителям Башкортостана о том, что День знаний — праздник безалкогольный. По всей республике будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво, — сказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде».

Справка

На территории Башкортостана не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в следующие дни:

  • в день (дни) проведения общеобразовательными организациями мероприятия «Последний звонок»;
  • в дни проведения в муниципальном районе, городском округе народного праздника «Сабантуй»;
  • в День молодежи;
  • в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, — 2 сентября).

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