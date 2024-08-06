Опасность атаки БПЛА с раннего утра вторника сохраняется на территории Воронежской области

Напомним, что в случае объявления опасности атаки беспилотников не следует выходить из помещения на улицу, желательно держаться подальше от оконных проемов, а по возможности лучше оставаться в помещениях без окон (коридор, ванная, кладовка). При нахождении на улице, спрятаться можно в близлежащих зданиях, в подъездах, подземных переходах или паркингах.