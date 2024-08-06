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Опасность атаки БПЛА с раннего утра вторника сохраняется на территории Воронежской области

На территории Воронежской области с раннего утра вторника, 6 августа, сохраняется опасность атаки беспилотников. Предупреждение жители региона получили около 5.37. Оно по-прежнему актуально.

Силы ПВО приведены в боеготовность. Граждан просят сохранять спокойствие.

— Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — попросил в своем официальном telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Напомним, что в случае объявления опасности атаки беспилотников не следует выходить из помещения на улицу, желательно держаться подальше от оконных проемов, а по возможности лучше оставаться в помещениях без окон (коридор, ванная, кладовка). При нахождении на улице, спрятаться можно в близлежащих зданиях, в подъездах, подземных переходах или паркингах.

О замеченных БПЛА следует сообщать по телефону 112.