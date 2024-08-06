Улица Ленина в Новосибирске будет пешеходной с 26 августа по 1 сентября

С 26 августа по 1 сентября улица Ленина в Новосибирске будет закрыта для автомобилей, превращаясь в пешеходную зону в рамках проведения фестиваля «ТехноАрт». Основной площадкой мероприятия станет площадь перед кинотеатром «Победа», как сообщили в Новосибирском областном инновационном фонде.
В течение фестиваля, который пройдет в дни международного форума технологического развития «Технопром», улица Ленина будет открыта для пешеходов с пятницы по воскресенье. Культурная программа порадует зрителей выступлениями специальных музыкальных гостей, среди которых — Александр Пушной и Тося Чайкина, а также секретный хедлайнер, имя которого будет объявлено позже.
Каждый день фестиваля будет посвящен определенному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу, исследуя их взаимодействие с наукой. Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что «ТехноАрт» станет платформой для создания новых инфраструктурных проектов с участием науки, бизнеса и креативных индустрий.
Форум «Технопром» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа и в этом году отмечает свое 11-летие. Ожидается участие более 15 000 человек, включая губернаторов и министров регионов России, ученых, представителей вузов и бизнеса, а также иностранных гостей. Более 20 стран подтвердили свое участие в форуме.