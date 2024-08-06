Улица Ленина в Новосибирске будет пешеходной с 26 августа по 1 сентября

Форум «Технопром» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа и в этом году отмечает свое 11-летие. Ожидается участие более 15 000 человек, включая губернаторов и министров регионов России, ученых, представителей вузов и бизнеса, а также иностранных гостей. Более 20 стран подтвердили свое участие в форуме.