ЧС могут объявить из-за нашествия каракурта в Павлодарской области

«Будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области во вторник.
Спасатели уточнили, что 5 августа по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов акимом Баянаульского района совместно с сотрудниками природного парка и ДЧС Павлодарской области был осуществлен выезд в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.
«В ходе обследования обнаружены пауки каракурты, личинки, коконы под камнями, среди трав и растительности вдоль озера Торайгыр», — пояснили ЧСники.
Каракурт — вид пауков из рода черных вдов, укус которых смертельно опасен.