ЧС могут объявить из-за нашествия каракурта в Павлодарской области

Спасатели уточнили, что 5 августа по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов акимом Баянаульского района совместно с сотрудниками природного парка и ДЧС Павлодарской области был осуществлен выезд в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.