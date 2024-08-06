Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧС могут объявить из-за нашествия каракурта в Павлодарской области

Павлодар. 6 августа. КазТАГ — Чрезвычайную ситуацию (ЧС) могут объявить из-за нашествия паука каракурта в Павлодарской области, передает КазТАГ.

Источник: Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

«Будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области во вторник.

Спасатели уточнили, что 5 августа по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов акимом Баянаульского района совместно с сотрудниками природного парка и ДЧС Павлодарской области был осуществлен выезд в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.

«В ходе обследования обнаружены пауки каракурты, личинки, коконы под камнями, среди трав и растительности вдоль озера Торайгыр», — пояснили ЧСники.

Каракурт — вид пауков из рода черных вдов, укус которых смертельно опасен.

экология