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Белорусский борец Хаслаханов выступит на Олимпиаде во вторник

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Представитель Беларуси Абубакар Хаслаханов начнет выступление в греко-римской борьбе на XXXIII летних Олимпийских играх, которые проходят во французской столице, сообщает Sputnik.

Источник: Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки"

В категории 97 килограммов первым соперником белоруса в ⅛ финала станет представитель Грузии Роберт Коблиашвили. Поединок должен начаться в 12:30 по минскому времени на Champ-de-Mars Arena.

Если Хаслаханову удастся выйти в четвертьфинал, то следующий поединок, согласно расписанию, также пройдет во вторник, 6 августа, в 13:50.

Полуфинал запланирован на 19:35.

Медали Беларуси

На сегодня спортсмены из Беларуси завоевали на Олимпийских играх в Париже три медали: золото и серебро у белорусских батутистов и еще одно серебро — в академической гребле.

Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершится 11 августа, а Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Беларуси и России на соревнования при соблюдении ряда критериев. Впервые белорусы выступят в нейтральном статусе.

Приглашение на Игры приняли 17 атлетов из Беларуси.