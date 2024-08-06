Белорусский борец Хаслаханов выступит на Олимпиаде во вторник

В категории 97 килограммов первым соперником белоруса в ⅛ финала станет представитель Грузии Роберт Коблиашвили. Поединок должен начаться в 12:30 по минскому времени на Champ-de-Mars Arena.
Если Хаслаханову удастся выйти в четвертьфинал, то следующий поединок, согласно расписанию, также пройдет во вторник, 6 августа, в 13:50.
Полуфинал запланирован на 19:35.
Медали Беларуси
На сегодня спортсмены из Беларуси завоевали на Олимпийских играх в Париже три медали: золото и серебро у белорусских батутистов и еще одно серебро — в академической гребле.
Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершится 11 августа, а Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.
Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Беларуси и России на соревнования при соблюдении ряда критериев. Впервые белорусы выступят в нейтральном статусе.
Приглашение на Игры приняли 17 атлетов из Беларуси.