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На самарской набережной покажут «Мэри Поппинс» и «Завтрак у Тиффани»

Самарцы смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей пригласили посетить кинотеатр «Филин» под открытым небом. Горожане смогут бесплатно посмотреть полюбившиеся фильмы, сообщают представители набережной.

5 и 6 августа в кинотеатре технические дни, 7 августа горожане смогут посмотреть «Мэри Поппинс, до свидания», «Чип внутри меня», «Папаши». 8 августа пройдет показ: «Приходите завтра», «Завтрак у Тиффани», «Пара из будущего». 9 августа — «Сказ про то, как Петр Арапа женил», «Зеленая миля». 10 августа: «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Шаг вперед».

11 августа горожане смогут посмотреть «Крокодил Гена», «Астерикс и Клеопатра», «Высота», «Душа», «Операция Ы и другие приключения Шурика».

кино