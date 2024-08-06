На самарской набережной покажут «Мэри Поппинс» и «Завтрак у Тиффани»

5 и 6 августа в кинотеатре технические дни, 7 августа горожане смогут посмотреть «Мэри Поппинс, до свидания», «Чип внутри меня», «Папаши». 8 августа пройдет показ: «Приходите завтра», «Завтрак у Тиффани», «Пара из будущего». 9 августа — «Сказ про то, как Петр Арапа женил», «Зеленая миля». 10 августа: «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Шаг вперед».