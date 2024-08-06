Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества 6 августа

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электроэнергии на некоторых улицах. Об этом сообщает Единой дежурно-диспетчерской службы города.
Подачу электричества ограничат на следующих улицах: Красная, Постовая, Кондратенко Николая, Красных партизан, проезд Мирный, Старокубанская, переулок Кирпичный, Кубанская. Без света временно также останутся жители домов по адресам: ул. Героя Бочарникова, 1, 3, 5, и ул. Героя Николая Шевелева, 2.
Отключение электроэнергии 6 августа запланировано в период с 09:00 до 17:00 часов.
Узнать точные адреса, на которых отключат свет можно на сайте «Электросетей Кубани», а также в диспетчерской службе по номеру 255−10−72.