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Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества 6 августа

В Краснодаре 6 августа ограничат подачу электроэнергии на некоторых улицах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электроэнергии на некоторых улицах. Об этом сообщает Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Подачу электричества ограничат на следующих улицах: Красная, Постовая, Кондратенко Николая, Красных партизан, проезд Мирный, Старокубанская, переулок Кирпичный, Кубанская. Без света временно также останутся жители домов по адресам: ул. Героя Бочарникова, 1, 3, 5, и ул. Героя Николая Шевелева, 2.

Отключение электроэнергии 6 августа запланировано в период с 09:00 до 17:00 часов.

Узнать точные адреса, на которых отключат свет можно на сайте «Электросетей Кубани», а также в диспетчерской службе по номеру 255−10−72.

ЖКХ