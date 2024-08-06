На Солнце произошли две мощные вспышки

По данным института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, первая вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут произошла 5 августа с 16.40 (по мск). В 17.50 от нее зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий, не превышающих уровень фона. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа. Вторая вспышка Х1.1 произошла в 18.27 (по мск) и длилась 14 минут.