Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце произошли две вспышки класса Х — этот выброс энергии самый мощный из существующих.

Источник: Башинформ

По данным института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, первая вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут произошла 5 августа с 16.40 (по мск). В 17.50 от нее зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий, не превышающих уровень фона. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа. Вторая вспышка Х1.1 произошла в 18.27 (по мск) и длилась 14 минут.

У тех, кто страдает метеозависимостью, возможно, проявятся такие симптомы, как слабость, головные боли и сонливость.