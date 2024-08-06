МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

Спасатели напоминают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске во вторник ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможно прогремит гроза. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до отметки +22…+24°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Гомеле также будет переменная облачность, кратковременный дождь и возможна гроза. В городе над Сожем воздух прогреется до +24…+26°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве дневная температуры воздуха составит сегодня +23…+25°C, в остальном будут схожие погодные условия: переменная облачность, в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь, а в Витебске и Могилеве пройдет дождь и возможна гроза, ветер северо-западный 3−8 м/с.