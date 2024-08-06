МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве дневная температуры воздуха составит сегодня +23…+25°C, в остальном будут схожие погодные условия: переменная облачность, в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь, а в Витебске и Могилеве пройдет дождь и возможна гроза, ветер северо-западный 3−8 м/с.