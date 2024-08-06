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МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси во вторник, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Telegram-канале ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

Спасатели напоминают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске во вторник ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможно прогремит гроза. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до отметки +22…+24°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

В Гомеле также будет переменная облачность, кратковременный дождь и возможна гроза. В городе над Сожем воздух прогреется до +24…+26°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве дневная температуры воздуха составит сегодня +23…+25°C, в остальном будут схожие погодные условия: переменная облачность, в Бресте и Гродно возможен кратковременный дождь, а в Витебске и Могилеве пройдет дождь и возможна гроза, ветер северо-западный 3−8 м/с.