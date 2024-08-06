В районах Воронежской области на 25% поднимут цену проезда в общественном транспорте

В районах Воронежской области вскоре повысят цену проезда в муниципальном общественном транспорте. В райцентрах она будет 21 рубль при оплате картой и 23 рубля наличными (ранее было 17 рублей). В пригородных автобусах будут брать за проезд одного километра 2,9 рублей (ранее было 2,3 рубля). При этом надо заметить, что частники давно уже взвинтили цены за проезд, теперь к ним стал подтягиваться и муниципальный транспорт.
Причину повышения озвучили в региональном министерстве тарифного регулирования. Там пояснили, что цену проезда не поднимали пять лет — с 2019 года. Накопленная за это время инфляция составила 43 процента. Подорожали горючее, запчасти и техобслуживание. Да и водителям надо поднимать зарплату.
Чиновники заявили, что даже при нынешнем повышении цен они остаются самыми низкими среди регионов Центрального федерального округа. В Липецкой и Тамбовской области пассажиры платят 3,2 рубля за проезд одного километра. Ближе всех даже с учетом планируемого повышения цен к нашей области только Рязанская. Там с пассажиров за проезд одного километра берут 2,99 рубля.
Напомним, в Воронеже после недавнего повышения цен за проезд в общественном транспорте платят по 31 рубль картой и 33 рубля наличными.