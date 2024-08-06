В районах Воронежской области на 25% поднимут цену проезда в общественном транспорте

В районах Воронежской области вскоре повысят цену проезда в муниципальном общественном транспорте. В райцентрах она будет 21 рубль при оплате картой и 23 рубля наличными (ранее было 17 рублей). В пригородных автобусах будут брать за проезд одного километра 2,9 рублей (ранее было 2,3 рубля). При этом надо заметить, что частники давно уже взвинтили цены за проезд, теперь к ним стал подтягиваться и муниципальный транспорт.