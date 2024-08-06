Сколько детей пойдут в первый класс в 2024 году

По его словам, всего по республике функционирует 7859 школ. Из них 6387 в хорошем состоянии.
«С 1 сентября в 7,9 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 360 тыс. это — первоклассники. На сегодняшний день принято 336 тыс. детей».
По его словам, акиматами выделены необходимые финансовые средства для организации бесплатного питания. В итоге, с 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 100 тыс. детей.
«Ежегодно оказывается помощь социально уязвимым категориям семей. В этом году 510 тыс. детей охвачены помощью для подготовки к школе. Для этих целей из местного бюджета предусмотрены необходимые средства».