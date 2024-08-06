Сколько детей пойдут в первый класс в 2024 году

По его словам, акиматами выделены необходимые финансовые средства для организации бесплатного питания. В итоге, с 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 100 тыс. детей.