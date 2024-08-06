«Работа ЖКХ, срок ввода жилья, назначение и выплата пенсий». Мингорисполком сказал про обращения минчан в первом полугодии 2024

Представитель Мингорисполкома обратила внимание на то, что тематика обращений минчан остается неизменной, сказав, что чаще всего это вопросы, которые связаны с работой ЖКХ. Также это вопросы по жилищной политике, а также о защите прав потребителя. Уточняется, что по вопросам ЖКХ горожане чаще всего поднимали вопросы благоустройства и санитарного содержания жилого фонда, прилегающих территорий. Также поднимался вопрос капитального ремонта.