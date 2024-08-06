«Работа ЖКХ, срок ввода жилья, назначение и выплата пенсий». Мингорисполком сказал про обращения минчан в первом полугодии 2024

Мингорисполком сказал, что минчане за период с января по июнь 2024 года чаще всего жаловались на работу ЖКХ. Об этом сообщила начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома Инна Ковалевская, пишет агентство «Минск-Новости».
По ее словам, за первое полугодие 2024 в Мингорисполком поступило 4416 обращений минчан, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Она отметила, что число повторных обращений уменьшилось на 26%, а коллективных — на 9%.
Ковалевская уточнила, что около 85% ответов на обращения минчан носили разъяснительный характер. Она добавила, что по 6% заявок были приняты положительные решений, были выполнены определенный виды работ. Еще в 6% случаев жителям Минска было отказано в удовлетворении их требований.
Представитель Мингорисполкома обратила внимание на то, что тематика обращений минчан остается неизменной, сказав, что чаще всего это вопросы, которые связаны с работой ЖКХ. Также это вопросы по жилищной политике, а также о защите прав потребителя. Уточняется, что по вопросам ЖКХ горожане чаще всего поднимали вопросы благоустройства и санитарного содержания жилого фонда, прилегающих территорий. Также поднимался вопрос капитального ремонта.
Ковалевская сообщила, что в сфере строительства минчан интересовали сроки ввода жилья. Кроме того, просили об устранении строительных недоделок. По жилищной политике вопросы минчан были связаны с предоставлением жилых помещений социального пользования, арендного жилья.
Что касается тематики труда и социальной защиты, то основная масса обращений жителей Минска касались аспектов назначения и выплаты пенсий, трудовых отношений.