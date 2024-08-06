Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

«В жилом доме у людей есть право сдавать свое жилье на срок, который не оговорен в законодательстве. Они могут сдавать на сутки или на постоянной основе. Но эту сдачу жилья в наем нужно нормативно урегулировать, чтобы люди спокойно жили и работали», — говорит эксперт.