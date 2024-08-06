Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

Когда будет принят закон «Предоставление услуг в гостевом доме» и что он даст тем, кто сдает свое жилье туристам, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.
«В результате мониторинга министерством курортов и туризма совместно с муниципальными образованиями в Крыму были выявлены порядка 9,5 тысяч объектов, в которых сдается жилье. Собственники зарегистрированы как налогоплательщики».
При этом она обратила внимание, что понятие «гостевой дом» нигде в законодательстве не прописано. Нет закона, который регулировал бы работу таких собственников жилых домов.
«К категории гостевых домов относятся жилые дома, в которых люди принимают туристов на отдых. Для Крыма это массовое явление», — говорит эксперт. Спорные поправки в закон.
Валентина Марнопольская напомнила, что в прошлом году проект закона «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах» был предложен группой депутатов Госдумы, и по нему гостевые дома приравнивались к гостиницам.
«Но гостиничные услуги в соответствии с законодательством предоставляются только в гостиницах. Гостиницы же — это категория средств размещения, которые находятся в нежилых зданиях», — подчеркивает эксперт.
Поэтому, по словам Марнопольской, в Крыму такой подход к решению данного вопроса не поддержали, опасаясь, что это может создать еще больше сложностей для собственников гостевых домов.
«В жилом доме у людей есть право сдавать свое жилье на срок, который не оговорен в законодательстве. Они могут сдавать на сутки или на постоянной основе. Но эту сдачу жилья в наем нужно нормативно урегулировать, чтобы люди спокойно жили и работали», — говорит эксперт.
Вопрос рассматривался в Конституционном суде, который по итогу поручил правительству разработать понятие услуг гостевого дома, краткосрочного найма, чем они отличаются от гостиничных услуг и почему для них необходимо отдельное регулирование.
«Правительство внесло поправки, основное среди которых то, что в жилом доме могут предоставляться услуги гостевого дома, но не гостиничные услуги. И предложило поменять название закона на “Предоставление услуг в гостевом доме”. Его поправки мы полностью поддерживаем», — заявила Валентина Марнопольская.
Когда закон вступит в силу
В ближайшее время, по заявлению авторов документа, он будет вынесен на обсуждение в Госдуму. Депутаты заверяют, что в этом году закон примут.
«Мы просили правительство изменить сроки введения эксперимента по гостевым домам. Если закон примут в этом году, то в силу он вступит с 1 марта 2025, когда в Крыму начинается подготовка к туристическому сезону», — отметила эксперт.
Специалист обращает внимание, что с момента вступления закона в силу, владельцы гостевых домов будут обязаны вносить свои данные в специально разработанный реестр, чтобы получить соответствующий индивидуальный код. Иначе они не смогут продавать свои услуги на онлайн-площадках.
«Если поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года, то возникает риск из-за невозможности рекламы гостевых домов на онлайн-площадках без кода. Этого нельзя допустить», — объяснила Валентина Марнопольская.