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Сегодня на Олимпиаде будут сражаться четыре узбекистанца, одна из них девушка-борец

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Борец греко-римского стиля Ислом Бахромов не вышел в полуфинал и завершил участие в Олимпиаде. Сегодня, 6 августа, выступят четыре наших спортсмена: два в греко-римской борьбе, одна в вольной борьбе и один в боксе, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Вчера, 5 августа, борец греко-римского стиля Ислом Бахромов (-60 килограммов) в первом бою на Олимпиаде победил Джамала Вализоду из команды беженцев и вышел в четвертьфинал. К сожалению, самаркандский атлет в борьбе за путевку в полуфинал уступил представителю КНДР Се Унг Ри.

Сегодня выступят четыре спортсмена из Узбекистана.

Два из них — в греко-римской борьбе, это Арам Варданян в номинации до 71 килограмма и Рустам Ассакалов в номинации до 97 килограммов.

В вольной борьбе в номинации до 50 килограммов начинает выступление Актенге Кевнимжайева.

Так совпало, что все три встречи начинаются в 14:30 по ташкентскому времени.

А в 00:30 выйдет на ринг боксер Асаджуджа Муйдинхуджаев.