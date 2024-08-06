Сегодня на Олимпиаде будут сражаться четыре узбекистанца, одна из них девушка-борец

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Борец греко-римского стиля Ислом Бахромов не вышел в полуфинал и завершил участие в Олимпиаде. Сегодня, 6 августа, выступят четыре наших спортсмена: два в греко-римской борьбе, одна в вольной борьбе и один в боксе, передает корреспондент Podrobno.uz.