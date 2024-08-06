Сегодня на Олимпиаде будут сражаться четыре узбекистанца, одна из них девушка-борец

Вчера, 5 августа, борец греко-римского стиля Ислом Бахромов (-60 килограммов) в первом бою на Олимпиаде победил Джамала Вализоду из команды беженцев и вышел в четвертьфинал. К сожалению, самаркандский атлет в борьбе за путевку в полуфинал уступил представителю КНДР Се Унг Ри.
Сегодня выступят четыре спортсмена из Узбекистана.
Два из них — в греко-римской борьбе, это Арам Варданян в номинации до 71 килограмма и Рустам Ассакалов в номинации до 97 килограммов.
В вольной борьбе в номинации до 50 килограммов начинает выступление Актенге Кевнимжайева.
Так совпало, что все три встречи начинаются в 14:30 по ташкентскому времени.
А в 00:30 выйдет на ринг боксер Асаджуджа Муйдинхуджаев.