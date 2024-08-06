Видеокамеры с ИИ распознали в толпе четырех разыскиваемых казахстанцев

Польза искусственного интеллекта в том, что он может найти человека, невзирая на возрастные и внешние изменения. И это ускорит розыскную работу, уверены в ведомстве.
Как написал генеральный прокурор Берик Асылов в своей соцсети, в августе подключили IT разработку с элементами ИИ к камерам видеонаблюдения Алматы и Атырау.
В результате за два дня распознали уже два человека, находящихся в розыске и двоих без вести пропавших.
В текущем году прокуроры распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов, благодаря мониторингу камер видеонаблюдения.
На данный момент в Казахстане находятся в розыске свыше 9 тысяч человек, из них 2,2 тысячи преступников и 2 тысячи пропавших без вести.