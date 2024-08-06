Неприятный сюрприз: Сотням жителям Кишинёва придётся запасаться водой, отключат — публикуем адреса

Сотни жителей столицы временно останутся без воды.
Об отключениях на вторник сообщает поставщик услуги.
Так, с 09.00 до 15.00 воды не будет по адресам:
К. Ешилор, 67/2; 69; 69a; 69b; 69v;
В. Лупу, 46, в том числе с буквами.
С 09.00 до 17.00 отключения запланированы на улицах:
Милано, 2, 10;
Друмул Кручий, 1−15;
К. Ешилор, 13−19;19/2;
Флориле Далбе, 1−8;
в парке «Алунелул»;
Сармизеджетуса, 92/2; 94/1; 94/2; 94/5; 96; 96/2; 96/3;
Градина Ботаникэ, 12; 12/1.
Потребителей просят запастись водой на время отключений.