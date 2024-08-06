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Неприятный сюрприз: Сотням жителям Кишинёва придётся запасаться водой, отключат — публикуем адреса

Потребителей просят запастись водой на время отключений.

Источник: Комсомольская правда

Сотни жителей столицы временно останутся без воды.

Об отключениях на вторник сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 15.00 воды не будет по адресам:

К. Ешилор, 67/2; 69; 69a; 69b; 69v;

В. Лупу, 46, в том числе с буквами.

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы на улицах:

Милано, 2, 10;

Друмул Кручий, 1−15;

К. Ешилор, 13−19;19/2;

Флориле Далбе, 1−8;

в парке «Алунелул»;

Сармизеджетуса, 92/2; 94/1; 94/2; 94/5; 96; 96/2; 96/3;

Градина Ботаникэ, 12; 12/1.

Потребителей просят запастись водой на время отключений.

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