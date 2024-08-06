В Башкирии туристы заблудились во время сплава по реке

Вчера, 5 августа, в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о 9 туристах, включая 3 детей, которые заблудились во время сплава по реке Тюй в Аскинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.