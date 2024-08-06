Хоккеист Максим Карпов заключил контракт с новосибирским ХК «Сибирь»

— Хоккеист родился в Челябинске, является воспитанником южноуральского хоккея. С 2020 года Карпов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого в прошлом сезоне стал обладателем кубка Гагарина. Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127», — информируют на сайте ХК «Сибирь».