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Хоккеист Максим Карпов заключил контракт с новосибирским ХК «Сибирь»

Игрок перешёл с челябинской команды.
Источник: ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 32-летним нападающим Максимом Карповым. Как сообщается на официальном сайте клуба, ранее игрок был в составе челябинской команды «Металлург», а в прошлом хоккейном сезоне стал обладателем кубка Гагарина.

— Хоккеист родился в Челябинске, является воспитанником южноуральского хоккея. С 2020 года Карпов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого в прошлом сезоне стал обладателем кубка Гагарина. Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127», — информируют на сайте ХК «Сибирь».

Срок действия контракта, который подписал Карпов с сибирской ХК, — 2 года.

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