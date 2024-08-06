Возле ЮУрГУ появился новый светофор

В этой локации располагается сразу несколько университетских и городских зданий и ежедневно нагруженный транспортом участок дороги пересекают сотни людей. Светофор призван, во-первых, распределить транспортные потоки и сделать проезд в сторону стадиона Елесиной проще (ранее водителям требовалось пропускать автопоток с проспекта Ленина и ловить момент для проезда), а во-вторых, обеспечить безопасный переход проезжей части студентами и горожанами.