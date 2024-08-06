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В Калининградскую область завезли персики и сливы с бурой гнилью

Почти 6 тонн фруктов доставили из Сербии и Узбекистана.

Источник: AP 2023

В Калининградскую область завезли фрукты, поражённые бурой монилиозной гнилью. С начала сезона специалисты регионального Россельхознадзора уже в 12 раз обнаруживают это грибковое заболевание на импортных плодах.

После лабораторных исследований 3,9 тонны сербских персиков и 1,8 тонны слив из Узбекистана отправили на уничтожение.

Бурая монилиозная гниль поражает все наземные органы растения. Один плод способен заразить все деревья в окрестных садах. На собранных транспортируемых и свежих фруктах возбудитель может присутствовать в виде конидии или латентной инфекции внутри без видимых симптомов проявления.