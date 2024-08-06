В Калининградскую область завезли персики и сливы с бурой гнилью

Бурая монилиозная гниль поражает все наземные органы растения. Один плод способен заразить все деревья в окрестных садах. На собранных транспортируемых и свежих фруктах возбудитель может присутствовать в виде конидии или латентной инфекции внутри без видимых симптомов проявления.