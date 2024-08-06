Ночная дуэль: девушки устроили схватку на парковке во Владивостоке

Напомним, в Уссурийске возбуждены сразу два уголовных дела после дорожного конфликта со стрельбой. Инцидент, в результате которого один из водителей использовал травматическое оружие, произошёл 5 августа. Согласно данным сотрудников полиции, конфликт разгорелся между 30-летним водителем Toyota Harrier и 41-летним водителем Range Rover. Словесный спор между автомобилистами перерос в физическое столкновение, в ходе которого 30-летний мужчина нанес удар в область лица оппоненту, после чего последний произвел выстрел из травматического пистолета.