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Уровень воды в реках Хабаровского края снова поднимется

В Хабаровском крае возможно новое повышение уровня воды, сообщают МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае сотрудники МЧС России предупреждают о прогнозируемом подъеме уровня воды в реках региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гидрологи прогнозировали, что уровень воды в реке Матай в районе имени Лазо достигнет значений неблагоприятного явления. Прогноз сбылся: 4 августа уровень воды установился на отметке 456 сантиметров, превышая неблагоприятный уровень в 420 сантиметров. На утро 6 августа отмечается снижение уровня воды на 29 сантиметров за сутки.

За последнее время было зафиксировано кратковременное подтопление семи приусадебных участков в селах Южное и Долми. Спасатели МЧС России были на месте с необходимым оборудованием, но их помощь не потребовалась.

В данный момент вода отступила с затопленных участков.

У Хабаровска сохраняется прогноз гидрологов о возможном повышении уровня воды до 330−350 сантиметров во второй декаде августа.

Сотрудники МЧС России обращаются к владельцам дач и огородов в зонах возможного подтопления с просьбой заблаговременно принять меры по защите своего имущества, сбору урожая и вывозу ценностей.

Рекомендуется отключить все электроприборы и обесточить участки. В случае подтопления следует избегать посещения участков, не подвергая себя опасности.

Если кто-то не успел покинуть подтопленную территорию, необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «112».

Прогноз будет корректироваться с учетом осадков в Хабаровском крае и соседних регионах: Забайкальском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях.