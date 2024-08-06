Уровень воды в реках Хабаровского края снова поднимется

В Хабаровском крае сотрудники МЧС России предупреждают о прогнозируемом подъеме уровня воды в реках региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Гидрологи прогнозировали, что уровень воды в реке Матай в районе имени Лазо достигнет значений неблагоприятного явления. Прогноз сбылся: 4 августа уровень воды установился на отметке 456 сантиметров, превышая неблагоприятный уровень в 420 сантиметров. На утро 6 августа отмечается снижение уровня воды на 29 сантиметров за сутки.
За последнее время было зафиксировано кратковременное подтопление семи приусадебных участков в селах Южное и Долми. Спасатели МЧС России были на месте с необходимым оборудованием, но их помощь не потребовалась.
В данный момент вода отступила с затопленных участков.
У Хабаровска сохраняется прогноз гидрологов о возможном повышении уровня воды до 330−350 сантиметров во второй декаде августа.
Сотрудники МЧС России обращаются к владельцам дач и огородов в зонах возможного подтопления с просьбой заблаговременно принять меры по защите своего имущества, сбору урожая и вывозу ценностей.
Рекомендуется отключить все электроприборы и обесточить участки. В случае подтопления следует избегать посещения участков, не подвергая себя опасности.
Если кто-то не успел покинуть подтопленную территорию, необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «112».
Прогноз будет корректироваться с учетом осадков в Хабаровском крае и соседних регионах: Забайкальском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях.