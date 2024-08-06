В Москве завершили цифровизацию онкологических стационаров

«С 2019 года мы пошагово внедряем новый стандарт оказания онкологической помощи. Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов. Стандарт также включает в себя использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи. Особое внимание мы уделяем обучению врачей и медперсонала, чтобы они могли максимально эффективно пользоваться самым современным оборудованием и работать в условиях цифровой среды. На сегодняшний день все сотрудники пяти якорных онкологических стационаров столицы — а это свыше семи тысяч человек — прошли обучение по программе повышения квалификации. Это стало заключительным этапом перехода онкоклиник на безбумажный формат работы», — отметила Анастасия Ракова.